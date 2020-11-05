Итальянский журналист подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби - Хикмет Гаджиев

Политика 5 ноября 2020 21:34 (UTC+04:00)
Итальянский журналист подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Журналист итальянской газеты La Repubblica Пьетро Дель Ре в настоящее время подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Сейчас журналист итальянской La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. То же самое было и с журналистами TF1 и New York Times, которым армянское лобби физически угрожало. Мы решительно осуждаем такие нападки на свободные СМИ и свободу слова", - написал Хикмет Гаджиев.

«Мы призываем Репортеров без границ и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить физические, словесные угрозы и оскорбительные личные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещающих объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода выражения мнения должна соблюдаться», - добавил он.

(Текст: Турал Гараджаев)

Итальянский журналист подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби - Хикмет Гаджиев - Gallery Image
Итальянский журналист подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби - Хикмет Гаджиев - Gallery Thumbnail
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