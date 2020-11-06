Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и азербайджанская община осудили нападение армян на турецкий ресторан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вечером 4 ноября радикальные члены армянской общины напали на турецкий ресторан "Cafe Istanbul" в г. Беверли Хиллз в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

По информации управления полиции Беверли Хиллз, группа из 6-8 человек нанесла увечья владельцам ресторана, а также крупный ущерб имуществу заведения. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес Азербайджана и Турции. Владельцам ресторана удалось спастись через запасной выход заведения. Полиция расследует этот факт как преступление, совершенное на почве этнической неприязни.

В знак солидарности с Генеральным консулом Турции Джаном Огузом и всей турецкой общиной 5 ноября Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и члены азербайджанской общины побывали на месте инцидента.

Насими Агаев отметил, что владельцы ресторана подверглись этому нападению только потому, что являются турками.