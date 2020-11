Армянская диаспора финансирует терроризм - помощник Президента Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 11:27)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Армянская диаспора финансирует терроризм.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend

По его словам, чтобы компенсировать большие потери на поле боя, Армения привлекает финансовые средства, мобилизуя армянскую диаспору в зарубежных странах, которая функционирует в качестве различных неправительственных (НПО) и благотворительных организаций («We are our borders – All for Artsakh» donation campaign, Armenia Fund, Armenian General Benevolent Union, Armenian Canadian Medical Association of Ontario, Fund for Armenian Relief, Tufenkian Foundation, Armenian Relief Society и др.).

Он отметил, что денежные средства, полученные по линии неправительственных и благотворительных организаций, которыми управляет армянская диаспора, направляются на финансирование армянской армии, действующей на оккупированных территориях Азербайджана, тем самым указанные организации поощряют очередные атаки Армении на гражданское население Азербайджана: «Это доказывает переписка в социальных медиа и соцсетях между армянами, проживающими за рубежом».

Это не впервой, когда армянская диаспора за рубежом, злоупотребляя неправительственными и благотворительными организациями, использует собранные средства для поддержки незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана и продолжение оккупации, а также на приобретение вооружения для захватнической армии. За последние 30 лет армянская диаспора провела активную работу в этом направлении, обманув налогоплательщиков соответствующих стран. Вымышленному режиму на оккупированных территориях Азербайджана безо всякого контроля были незаконно переведены средства, что является финансированием терроризма. В соответствии с положениями Международной конвенции 1999 года по борьбе с финансированием терроризма и 4 резолюций СБ ООН №№ 1373 (2001 г.), 2178 (2014 г.), 2195 (2014 г.) и 2347 (2017 г.) деятельность некоммерческих организаций в вышеуказанных направлениях расценивается как финансирование терроризма, государства должны принять упреждающие меры для предотвращения подобных действий. В этой связи Азербайджан призывает страны - члены ООН предотвратить использование своих территорий для финансирования армянского террора, направленного против суверенитета и территориальной целостности нашей страны».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)