Лица, уничтожившие культурные ценности на оккупированных территориях, должны быть привлечены к уголовной ответственности – Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend/ - Продолжается освобождение оккупированных территорий под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и мы верим, что победоносная азербайджанская армия восстановит территориальную целостность нашей страны.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказал глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в своем интервью зарубежной прессе Президент Ильхам Алиев последовательно информирует мировую общественность о политике азербайджанского государства и происходящих событиях: «Глава государства вносит ясность и в вопросы, связанные с Азербайджаном, неоднократно акцентируя внимание на том, что Азербайджан всегда был в авангарде борьбы с терроризмом. Хочу довести до внимания тот факт, что во время террора, который произошел в сентябре 2001 года в США, Президент Ильхам Алиев, возглавлявший тогда делегацию в ПАСЕ, поднял этот вопрос и заявил, что мы не должны молчать и мобилизовать все силы в борьбе с терроризмом».

Бахтияр Алиев подчеркнул, что по мере того, как села, поселки и города освобождаются от оккупации, мы видим, в каком разрушенном состоянии они находятся: « Уничтожены культурные ценности. Считаю, что должно быть проведено документирование по этому вопросу, возбуждены уголовные дела, и все, кто причастен к этим преступлениям, должны быть привлечены к уголовной ответственности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)