На имя главы МИД Азербайджана открыт фейковый аккаунт в Twitter

БАКУ /Trend/ - На имя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова открыт фейковый аккаунт в Twitter.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она добавила, что официальная страница главы внешнеполитического ведомства Азербайджана это "@bayramov_jeyhun".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)