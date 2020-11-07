Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут отреставрированы - помощник Президента (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут отремонтированы.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Церковь Св. Марии XII века в Габалинском районе была полностью отреставрирована и передана в пользование христианской общине Азербайджана. Она была отреставрирована некоторое время назад Фондом Гейдара Алиева. Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут отреставрированы", - пишет он.
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