Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации говорится:

«Искренне поздравляю всех наших соотечественников с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за нашу Родину! Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!»