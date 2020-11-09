Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!

Политика 9 ноября 2020 13:10 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации говорится:

«Искренне поздравляю всех наших соотечественников с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Наши сердца всегда будут полны гордости за наш флаг и за нашу Родину! Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном! - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном! - Gallery Thumbnail
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