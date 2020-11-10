В результате обстрела армянскими ВС Тертера пострадал 55-летний житель - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Как сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, десятого ноября подразделения противника с различных направлений подвергли интенсивному обстрелу Тертерский район с применением ракет и тяжелой артиллерии.

"Сегодня, около 00:00 в результате попадания снаряда на территорию города Тертер пострадал Мамедов Сабир Махар оглу 1965 года рождения.

В настоящее время сотрудники Прокуратуры осуществляют все возможные в данных условиях следственные мероприятия", - говорится в заявлении.