Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился победы - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Пришел конец 30-летней разлуке, Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева добился победы, и факт оккупации азербайджанских земель был устранен.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Он отметил, что бои, начавшиеся 27 сентября, показали истинную силу Азербайджана, победоносная армия страны развеяла миф армян о "непобедимости" их армии, уничтожив за короткий срок укрепления, возводившиеся армянами на протяжении почти 30 лет, освободив от оккупации пять городов, четыре поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

"В первые дни войны Армения надеялась, что кто-то остановит Азербайджан, что международное сообщество окажет давление на нашу страну. Однако Президент Ильхам Алиев, выражая твердую и неизменную позицию Азербайджана, категорически заявил, что наша армия не остановится, пока все наши земли не будут освобождены от оккупации. Все попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна остановить Азербайджан провалились, провокации Армении по вовлечению других стран в конфликт потерпели крах. Освобождение нашей победоносной армией города Шуша, имеющего большое стратегическое значение, поставило Армению в безвыходное положение. После освобождения Шуши Президент Ильхам Алиев девятого ноября проинформировал общественность о том, что от оккупации освобождены еще 71 село, один поселок и восемь стратегических высот. Захват Шуши полностью обезоружил Армению, лишив ее всех возможностей маневрирования, а тактика обмана собственного населения и мирового сообщества потеряла смысл. Противнику ничего не оставалось, как капитулировать. Премьер-министр Армении был вынужден принять условия Президента Азербайджана и объявить о капитуляции. Заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении является по своей сути капитуляцией Армении. Все вопросы, отраженные в этом документе, полностью отвечают интересам Азербайджана. Это большая победа Азербайджана. Поздравляю весь азербайджанский народ с этой победой!" - сказал Арзу Нагиев.