Президент Ильхам Алиев: В эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться

БАКУ /Trend/ - В эти дни я обратил внимание еще вот на что. Даже люди, придерживающиеся различных политических взглядов, критически относящиеся к нашей работе, зачастую высказывающие необоснованную критику, считаю, что в этот период показали образец высокой сознательности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Я всегда говорил, что в политической плоскости есть и должны быть различные взгляды, это нормально. Должна быть оппозиция, это нормально. У нас, как и в любой демократической стране, конечно же, есть все эти свободы. Не должно быть лишь одного – нельзя находиться в оппозиции к государству, государственности. Нельзя жить мыслью “Чем хуже власти, государству, тем лучше мне”. Могу сказать: в эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться. Это тоже очень важно для нашего будущего, так как все мы хотим, чтобы Азербайджан развивался, стал еще более могущественной страной», - сказал глава государства.