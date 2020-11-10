Президент Ильхам Алиев: В эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться

Политика 10 ноября 2020 13:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться

БАКУ /Trend/ - В эти дни я обратил внимание еще вот на что. Даже люди, придерживающиеся различных политических взглядов, критически относящиеся к нашей работе, зачастую высказывающие необоснованную критику, считаю, что в этот период показали образец высокой сознательности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Я всегда говорил, что в политической плоскости есть и должны быть различные взгляды, это нормально. Должна быть оппозиция, это нормально. У нас, как и в любой демократической стране, конечно же, есть все эти свободы. Не должно быть лишь одного – нельзя находиться в оппозиции к государству, государственности. Нельзя жить мыслью “Чем хуже власти, государству, тем лучше мне”. Могу сказать: в эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться. Это тоже очень важно для нашего будущего, так как все мы хотим, чтобы Азербайджан развивался, стал еще более могущественной страной», - сказал глава государства.

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