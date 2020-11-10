Азербайджан одержал историческую победу – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал историческую победу, доказав свою военную и политическую мощь. Об этом сказали Trend в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, 10 ноября войдет в историю Азербайджана как день победы.

«Мы поздравляем азербайджанский народ с великолепной победой. Правительство Армении виновато во всех кровопролитиях в Нагорном Карабахе так как она доказала, что не принимает решение конфликта мирным и дипломатическим путем» - сказали в правительстве Турции.

В правительстве Турции отметили что, международное право на стороне Азербайджана и Турция всегда будет поддерживать братский народ Азербайджана.