Президент Ильхам Алиев: До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель

БАКУ /Trend/ - До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Хорошо, почему, когда наши земли оккупировали, им никто не сказал «остановитесь!»? Почему Армении, которая держала под гнетом наши земли 30 лет, не сказали «уходи отсюда»! Что это? Хорошо, сегодня мы, уповая на свои силы, проливая кровь, отдавая шехидов, освобождаем эти земли, говоришь нам «остановитесь», скажи ему выйди. Не говорит. Говорит нам остановитесь. Я сказал, что я не остановлюсь. Никто не сможет остановить меня, и сказал, что требую от тебя, Пашинян, лично ты, не твой министр иностранных дел, не кто-то другой, лично ты сам должен взять на себя обязательство, назвать дату, когда уберешься с наших земель. Вот в этом заявлении это обязательство есть. Мы заставляем его, заставили, насильно заставили, заставили, ударяя по голове за все его пакости, за содержание свиней в наших мечетях. Тот, кто содержит в наших мечетях свиней, сам свинья. Теперь в этом документе есть обязательство. До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель. Поэтому у этого вопроса есть военное решение. Но я говорил, хочу, чтобы этот военный этап остановился, чтобы мы перешли к политическому этапу. Что произошло? То, что я говорил. Вот сегодня произошло то, о чем я говорил. Военный этап заканчивается, переходим к политическому этапу. Можно сказать, что был подписан максимально выгодный для нас документ. Пашинян его подписал. У него не было другого пути. На самом деле, это признание поражения. Это военная капитуляция. В принципе, я бы мог потребовать, чтобы он пришел сел там, внизу, вот там и подписал. Но я не такой человек. Зачем мне кого-то унижать. Он и так сам себя унизил. Он опозорил себя сам. Сам загнал себя в это жалкое состояние. Когда, выпятив живот, танцевал в пьяном угаре в Джидыр Дюзю, ему надо было бы подумать о сегодняшнем дне, что настанет день и ты ответишь, и отвечаешь за это. Вот так вот. Никто не может шутить с нами. Никто не может играть с терпением азербайджанского народа. Никто не может оскорбить нас. Сделаешь, то получишь урок. Точно так, как мы уже преподали ему урок», - сказал Президент Ильхам Алиев.