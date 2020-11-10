Отсутствие пункта о статусе Нагорного Карабаха означает разрешение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Сегодня армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт подходит к концу. Это исторический день. Исходя из предоставленной подробной информации по условиям соглашения, хочу сказать, что отсутствие какого-либо положения о статусе Нагорного Карабаха в данном заявлении означает урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он сказал, что в ближайшие 20 дней будут освобождены еще три района Азербайджана, и оккупационные войска покинут нашу территорию. Вывод вооруженных сил Армении из Карабаха уже начался. С другой стороны, вместе с российскими миротворцами в Азербайджан прибывает и армия братской Турции. Поскольку соглашение не предусматривает особого статуса для Нагорного Карабаха, все города и села в Карабахе официально признаны странами-участницами как населенные пункты на территории Азербайджана.

"С другой стороны, прибытие в регион наряду с российскими турецких миротворцев означает, что Турция также будет гарантом мира в Карабахе. Азербайджан уже выходит на новый этап созидания. Возвращение семи районов и наших вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах, на их исконные земли, означает возрождение жизни на наших территориях, которые были оккупированы почти 30 лет. Это также важно с точки зрения развития экономики страны на новом этапе. В то же время урегулирование конфликта привлечет в регион больше инвестиций", - добавил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)