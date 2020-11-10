Обладатели историко-культурного наследия должны вернуться на свои земли - гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Карабахском регионе подверглись атакам мечети и религиозные центры Азербайджана. Несмотря на то, что международными организациями принимались соответствующие решения, противная сторона проигнорировала их.

Об этом в ходе организованной Управлением мусульман Кавказа международной конференции на тему "Проблемы современного мира: разжигание ненависти, терроризм, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана" сказал генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем Бин Мохаммед Аль Малики, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что обладатели историко-культурного наследия должны вернуться на свои земли.

"Азербайджан - безопасный и гордый край между Западом и Востоком. Ряд инициатив Азербайджана получил одобрение мирового сообщества. Мирное сосуществование в Азербайджане внесет большой вклад в установление мира. Желаю Президенту и народу Азербайджана мира", - сказал гендиректор ИСЕСКО.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)