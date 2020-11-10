Армения преклонила колени перед нашим государством и Верховным Главнокомандующим - Муса Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Общеизвестный документ, который был вынужден подписать премьер-министр Армении Никол Пашинян, принудительно приняв условия Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является позорным актом капитуляции фашистской Армении.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член-корреспондент НАНА Муса Гасымлы.

По его словам, сегодня премьер-министр Армении и все руководство этой страны зависят от нашего Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, под руководством которого армия Азербайджана одержала победу на поле боя. Армения и ее оккупационная армия преклонили колени перед нашим государством и Верховным Главнокомандующим. Азербайджан ранее продиктовал условия за столом переговоров в ходе дипломатических встреч.

Гасымлы отметил, что сегодня требования о признании "миацума" и так называемого "режима", которые выдвигались ещё в 1988 году, выброшены на свалку истории. Развенчан миф о "непобедимой" армянской армии, армянам всего мира нанесен невиданный удар.

"Армения находится в разгаре тяжелого политического, экономического, морального и психологического кризиса, гражданской войны и хаоса. Здание парламента и кабинет премьер-министра уже повредили. Это показывает, что у государства под названием Армения нет будущего. В ходе войны наше государство показало свою силу во всех областях - военной, экономической, в плане эффективности государственного управления, духа патриотизма и воли к победе нашей нации. Президент Азербайджана сделал невозможное возможным", - подчеркнул Гасымлы.

Депутат добавил, что, согласно документу, оккупационные силы будут выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачынского районов в соответствии с утвержденным графиком.

"Несомненно, взятие обязательств по выводу войск страной-агрессором Арменией означает, что это государство признает себя оккупантом и выплатит компенсацию за причиненный Азербайджану ущерб. Другой важный вопрос заключается в том, что Армения взяла на себя обязательство обеспечить сухопутное сообщение Нахчывана с основной частью Азербайджана.

Это стратегически важное историческое достижение. Нашу нацию и народ ожидает прекрасное будущее. Поздравляю наш народ с исторической победой", - добавил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)