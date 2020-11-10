Иран рад урегулированию конфликта - Хасан Роухани

БАКУ /Trend/ - Иран рад завершению конфликта между двумя соседними странами - Азербайджаном и Арменией, а также началу процесса дипломатического урегулирования.

Об этом в ходе 20-го заседания в формате видеоконференции стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сказал президент Ирана Хасан Роухани, передает во вторник Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

По словам Роухани, у Ирана много общего со странами региона.

"Иран надеется, что две страны урегулируют противоречия в условиях мира и в рамках международного права", - сказал Хасан Роухани.

Он добавил, что Иран позитивно оценивает любые усилия, направленные на снижение напряженности и установление продолжительного и справедливого мира, безопасности в регионе.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)