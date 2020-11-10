Этот мир - торжество правого дела, победы Азербайджана - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее обращение Президента, Верховного Главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева - историческое событие. Сегодня был положен конец армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

По его словам, успешная политика, проводимая Президентом Азербайджана на протяжении многих лет, принесла свои плоды.

"Азербайджан обеспечивает свою территориальную целостность и суверенитет, и все наши оккупированные территории полностью освобождаются от оккупационных сил. Конец любой войны - мир, и этот мир должен быть прочным и гарантировать, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана больше не будут поставлены под сомнение".

Считаю, что подписанное заявление приведет к разработке новых документов и укреплению позиций Азербайджана в мире. Все наши вынужденные переселенцы вернутся на родину, эти места снова будут процветать. Еще одно историческое значение этого мирного заявления состоит в том, что между Азербайджаном и Нахчываном будет проложена дорога.

Достижения победоносной армии Азербайджана принудили Армению к миру. Этот мир - торжество правого дела, победы Азербайджана", - добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)