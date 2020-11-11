Франция больше всех поддерживает оккупантскую Армению - политолог

БАКУ /Trend/ - То, что в своем недавнем заявлении по Нагорному Карабаху МИД Франции назвал древний азербайджанский город Шуша на армянский манер - "Шуши", является нарушением норм международного права.

Об этом в среду сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашева.

Она отметила, что как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция должна сохранять нейтралитет: "Однако эта страна, также являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, больше всех поддерживает оккупантскую, террористическую Армению. Вместо попыток урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем, Франция еще больше разжигает его, поддерживая Армению".

Дадашева добавила, что во Франции живет около 500 000 армян, и президент этой страны Макрон, чтобы завоевать симпатии армянских избирателей и остаться у власти, покровительствует Армении: "Несправедливое отношение президента Франции к Азербайджану противоречит его попытке представления Франции ​​как демократической республики. Предоставит ли президент Франции независимость Корсике и территориям, населенным другими этническими группами?! Конечно, же нет.С другой стороны, Франция пытается усилить свою колониальную политику не только в Европейском союзе, но и в странах Средиземноморья, а также Северной Африки - Марокко, Тунисе, Алжире. Сто лет назад Сирия и Ливан были под оккупацией Франции. Франция пытается угрожать и шантажировать Турцию, чтобы восстановить свое влияние на этих территориях, которые являются частью международной экономической зоны Турции".

Дадашева добавила, что заявление Турции о том, что она до конца будет на стороне Азербайджана, борющегося за справедливость, а также твердая позиция этой страны в отношении оккупантской, террористической Армении, являются еще одним поводом для Франции поддержать Армению.

"Франция, которая неоднократно обвиняла Турцию в совершении так называемого "геноцида армян" в 1915 году, совершила с 1954 по 1962 годы в бывшем ее колонией Алжире убийства более миллиона алжирцев, поднявшихся на борьбу за независимость. Политика Франции в Ливии также выходит за рамки человечности. За последнее время во Франции прошла волна столкновений между десятками тысяч человек, протестовавших против пенсионных реформ правительства Макрона, и полицейскими. Бастующих "желтых жилетов" жестоко избивали, десятки человек были убиты. Все это показывает, что Франция, с пеной у рта разглагольствующая о демократии, сама не является демократическим государством", - подытожила политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)