Соглашение по Карабаху является исторической победой Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является исторической победой Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Депутат сказал, что, подписав это заявление, Армения приняла все условия Азербайджана, и наша территориальная целостность была полностью восстановлена.

"Победы отважной азербайджанской армии на поле боя вынудили Армению принять условия Азербайджана и подписать это заявление. Заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, по сути, является капитуляцией Армении.

Подписание документа крайне важно для нашей страны. Спустя 30 лет территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, оккупационные силы выводятся с наших территорий, остальные оккупированные территории возвращаются нам без кровопролития, а изгнанные с родных земель соотечественники возвращаются в свои дома", - отметил Османов.

Депутат подчеркнул, что одним из важнейших аспектов документа является то, что в рамках этого процесса Нахчыван также освобождается от блокады.

"В заявлении отражено создание коридора с Нахчываном. В этом плане подписанное трехстороннее соглашение является полной победой Азербайджана. Наше государство добилось своей цели. Если рассмотреть все пункты, можно увидеть, что национальные интересы Азербайджанского государства обеспечены, а это означает нашу полную победу", - добавил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)