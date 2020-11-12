Парламент Азербайджана обратится к Верховному главнокомандующему и народу

БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 13 ноября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В повестку заседания включен вопрос "Об обращении Милли Меджлиса к Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)