Парламент Азербайджана обратится к Верховному главнокомандующему и народу
БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 13 ноября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.
В повестку заседания включен вопрос "Об обращении Милли Меджлиса к Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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