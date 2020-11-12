Блокаде Нахчывана будет положен конец - Муса Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Совместное заявление Президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента России, подписанное благодаря напряженным усилиям Президента России Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не только подтверждает акт капитуляции Армении, но и предусматривает вывод оккупационных сил с азербайджанских территорий согласно представленному графику.

Об том в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, этот документ имеет более широкий смысл и является большой геополитической и геоэкономической победой Азербайджана.

"Во-первых, статья девятая, включенная в документ по предложению Президента Ильхама Алиева, предусматривает восстановление нарушенного сухопутного (автомобильного, железнодорожного) сообщения Нахчывана с другими частями Азербайджана. Это положит конец блокаде Нахчывана, и Азербайджан, наряду с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, также получит доступ в Европу через Турцию по железной дороге Баку-Нахчыван-Ыгдыр-Карс-Стамбул. Во-вторых, сухопутное сообщение Турции с тюркским миром, прекращенное в начале 1920-х годов, будет восстановлено", - подчеркнул Муса Гасымлы.

Депутат считает, что железная дорога Карс-Ыгдыр может быть продлена до Нахчывана, а оттуда до Персидского залива и Центральной Азии. В результате запуска этой дороги, которая принесет пользу всем странам региона и будет иметь большое геополитическое и геоэкономическое значение, Нахчыван станет одним из важнейших транспортных и коммуникационных центров в мире. Тот факт, что контроль за дорогой будет осуществлять пограничная служба России также имеет особое значение.

"На мой взгляд, в результате совместных действий России и Турции, двух крупнейших стран мира, намерения иностранных игроков претендовать на участие в регионе оказались напрасными, и мы на пороге новых геополитических реалий в Евразии", - добавил Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)