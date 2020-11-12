Иракская медиа сеть подпишет с АЗЕРТАДЖ меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Идет работа над подписанием меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Иракской медиа сетью (ИМС) и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ). В настоящее время согласовывается текст меморандума, сообщает Trend.

ИМС, являющаяся влиятельным информационным источником Ирака, уже назначила собственного корреспондента по Азербайджану. На сайте сети размещен первый репортаж собкора Яры Махмуд. В репортаже говорится об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и победе нашей армии. Подчеркивается, что Карабах, 30 лет находившийся под оккупацией наконец освобожден азербайджанской армией. Эта славная победа была отмечена народом в Баку и других городах с большим воодушевлением и праздничным настроением.

Автор отмечает, что Президент Ильхам Алиев, опираясь на мощную поддержку народа, восстановил территориальную целостность Азербайджана.