В освобожденной от оккупации Шуше вступил в силу режим комендантского часа
БАКУ /Trend/ - В Шуше вступил в силу режим комендантского часа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, Шушинский районный отдел полиции уже переведен в город Шуша.
В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Шушинского районного отдела полиции назначен комендантом города.
В настоящее время сотрудники районного отдела полиции и личный персонал, состоящий из высокопоставленных военных Внутренних войск, продолжают действовать в Шуше в условиях комендантского часа.
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