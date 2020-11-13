В освобожденной от оккупации Шуше вступил в силу режим комендантского часа

БАКУ /Trend/ - В Шуше вступил в силу режим комендантского часа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, Шушинский районный отдел полиции уже переведен в город Шуша.

В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Шушинского районного отдела полиции назначен комендантом города.

В настоящее время сотрудники районного отдела полиции и личный персонал, состоящий из высокопоставленных военных Внутренних войск, продолжают действовать в Шуше в условиях комендантского часа.