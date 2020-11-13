Премьер-министр Беларуси обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр Роман Головченко встретился с послом Азербайджана в Беларуси Лятифом Гандиловым. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Беларуси.

Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Во время встречи премьер-министр отметил позитивную динамику роста взаимной торговли двух стран. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около 315 млн долларов.

«Также продуктивно развивается сотрудничество в области производственной кооперации. Одним из ведущих азербайджанских предприятий, которое успешно работает во взаимодействии с белорусскими машиностроителями, является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на его базе собрано более 11 тысяч белорусских тракторов, а также около 3,5 тысяч единиц иной техники известных белорусских брендов», – подчеркнул Роман Головченко.

Стороны подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного сотрудничества.

Посол Л.Гандилов подробно проинформировал премьер-министра Республики Беларусь о военных операциях в связи с агрессией Армении против Азербайджана и трехстороннем Заявлении между Азербайджаном-Россией-Арменией относительно полного прекращения боевых действий.

Р.Головченко выразил поддержку относительно подписанного трехстороннего заявления.

(Редактор: Наталья Кочнева)