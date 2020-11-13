Будет издана книга с выступлениями Президента Ильхама Алиева за военный период

БАКУ /Trend/ - Будет подготовлена и издана книга с выступлениями Президента Ильхама Алиева за период войны.

Об этом сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) депутат Этибар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что в связи с подготовкой и изданием книги имеется инициатива библиотеки Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)