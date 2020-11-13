Я очень обрадовался, когда Шуша была освобождена - Почетный член парламента Франции (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, почетный член парламента Франции Жан-Франсуа Мансель дал интервью АМИ Trend.

- Господин Мансель, несмотря на то, что Франция является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в последние дни она не была нейтральной в вопросе Нагорного Карабаха. В недавних заявлениях французская администрация заявляла, что "Франция с армянами". Хотелось бы узнать, с какой точки зрения подходите к этому вопросу Вы?

- Французские официальные лица находятся под сильным давлением со стороны многочисленной армянской общины страны, с другой стороны отношения с президентом Турции натянуты. В этой ситуации некоторые французские официальные лица допускают искажения в своих заключениях по поводу конфликта между Азербайджаном и Арменией, они забывают, что Азербайджан, всего лишь, освобождает свои территории, которые на протяжении почти 30 лет, вопреки нормам международного права и резолюциям ООН, оставались под оккупацией. С сожалением хочу отметить, что Франция реагирует на этот вопрос несправедливо. Но, несмотря на все это, между Францией и Азербайджаном существуют крепкие связи, и наша дружба продолжается.

- В заявлении министерства европейских и иностранных дел Франции (МИД) от седьмого ноября 2020 года название города Шуша, которое восходит к Карабахскому ханству, употребляется как "Шуши". Как бы вы прокомментировали это заявление?

- Надеюсь, что использование этого армянского названия азербайджанского города в этом заявлении не было намеренным. Я даже сам очень обрадовался, когда Шуша была освобождена, поскольку Шуша - колыбель культуры Азербайджана. Каждый раз восьмого мая я напоминал, что мы празднуем нашу победу (День Европы - день мира французского и немецкого народов), однако, восьмое мая это также трагичная дата, когда в 1992 году город Шуша был захвачен армянами. Теперь Шуша свободна и мои азербайджанские друзья вернутся в свои дома.

- 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление об объявлении полного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как вы оцениваете роль Минской группы ОБСЕ после подписания этого акта, и, по вашему мнению, какую роль отныне будет играть Франция в этой группе?

- Прежде всего, самое главное, чтобы освобожденные территории находились под защитой международного сообщества, как территории Азербайджана, и чтобы азербайджанцы, перемещенные с этих земель, в ближайшее время вернулись туда. Затем, если мы хотим создать справедливый и прочный мир, необходимо начать примирение обоих народов.

Франция является сопредседателем Минской группы, наряду с Россией и США. Понятно, что в последнее время эту группа не запомнилась какой-либо успешной деятельностью.

(Автор: Самид Насиров. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)