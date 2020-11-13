Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы Губадлинского района
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы Губадлинского района.
Trend представляет вашему вниманию этот видеорепортаж:
(Редактор: Наталья Кочнева)
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