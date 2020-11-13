Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" от шестого ноября 2020 года создана Государственная комиссия по оценке и ликвидации ущерба.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, в целях выполнения поставленных задач девятого ноября состоялось первое заседание госкомиссии.

В целях обеспечения выполнения поручений главы государства премьер-министр Азербайджана 12 ноября подписал соответствующее постановление.

В соответствии с ним созданы рабочие группы.