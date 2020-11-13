По гражданскому населению и гражданским объектам Азербайджана выпущено свыше 30 тыс. снарядов - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела Арменией гражданских лиц и объектов Азербайджана начиная с 27 сентября, гражданской инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Помощник Президента сказал, что с 27 сентября вооруженными силами Армении по гражданскому населению и инфраструктурным объектам Азербайджана было выпущено свыше 30 тысяч снарядов и 227 ракет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)