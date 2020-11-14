Армяне в течение 30 лет разрушали наши мечети и архитектурные памятники, пытаясь поменять историю

БАКУ /Trend/ - В отличие от враждебной Армении, Азербайджан всегда проделывал большую работу в направлении защиты и восстановления архитектурных памятников, принадлежащих разным религиозным конфессиям, и относился к ним с уважением.

Об этом в субботу сказал Trend, зампредседателя Союза архитекторов Азербайджана, доктор наук по искусствоведению, профессор Эльчин Алиев.

По его словам, на территории Азербайджана, одного из уголков мира с древним культурным наследием, множество архитектурных памятников различного исторического значения - замки, гробницы, крепости, мечети, церкви и другие.

"С возвращением наших земель еще больше возрастает и наша ответственность. За 30 лет армяне вмешались в первозданный вид большинства памятников на этих территориях, часть из них присвоили, пытались стереть историю, разрушая наши мечети.

Монастырский комплекс под названием "Храм Бога", расположенный в Кельбаджарском районе, был религиозным центром Албанского княжества (IX век). Главный храм комплекса полностью отличается от армянских церквей своими архитектурными особенностями, или же Гандзасарский монастырь (XIII век) - один из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании. Одна из проблем, которая меня беспокоит, заключается в том, что армяне вмешиваются в архитектурную структуру этих памятников и вносят изменения. Очень надеюсь, что в ближайшее время минкультуры создаст группу, которая изучит те или иные архитектурные памятники. Мы не можем тянуть с решением этих вопросов! Очень надеюсь, что архитектурным памятникам на освобожденных землях будет уделено больше внимания", - добавил Эльчин Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)