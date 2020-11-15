Наши генералы бежали с поля боя - признание армян (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В то время, когда в руководстве Армении друг на друга перекладывается вина за капитуляцию во Второй Карабахской войне, появились ранее неизвестные подробности боевых действий в Карабахе.

Как стало известно Trend, боец ММА армянского происхождения Эдуард Вартанян опубликовал видеообращение, в котором рассказывает о том, как в Джебраиле армянские солдаты бежали с поля боя. По его словам, бежали не только солдаты, но также офицеры и генералы армянской армии.

Trend представляет данное видео:

(Редактор: Наталья Кочнева)