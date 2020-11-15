БАКУ /Trend/ - 15 ноября состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе телефонного разговора между сторонами состоялся обмен мнениями в связи с последней ситуацией в регионе, реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября, согласованием различных вопросов, вытекающих из соглашения, в том числе координацией при реализации вопросов гуманитарного характера.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.