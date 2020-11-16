В Армении обманывали народ и посредством СМИ

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда скрывали правду от своего народа с самого начала войны. Причиной тому было уничтожение за короткие сроки азербайджанской армией укреплений, которые армяне возводили в течение 30 лет, потратив на это миллиарды долларов.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя Партии единого Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

Он отметил, что когда армяне начали нести большие потери в результате ударов азербайджанской армии, Пашинян сознательно скрывал это и распространял ложную информацию в СМИ.

"Чтобы защитить свою власть, Пашинян кормил народ ложной информацией. Он арестовывал оппозиционеров, бывших министров и генералов, представителей СМИ и председателей НПО. Пашинян установил свой диктаторский режим еще до начала войны, а сегодня пытается сохранить власть самыми жестокими методами. Тела молодых людей, напавших на парламент 10 ноября, сегодня находят на улицах, в стране происходят массовые аресты. Тем самым Пашинян пытается самыми жестокими методами запугать людей. Однако почему-то страны, называющие себя демократическими, правозащитные организации хранят по этому поводу молчание. Почему? Этим странам следовало бы ответить на данный вопрос", - сказал Ордуханлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)