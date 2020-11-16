Гуманизм Президента Азербайджана в связи с освобождением Кельбаджара стал примером для всего мира - эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что для освобождения Кельбаджарского района Армении было предоставлено дополнительно еще 10 дней, следует расценивать, как очередной гуманный шаг Президента Ильхама Алиева в этом вопросе.

Об этом в понедельник сказал Trend военный эксперт Руслан Имангулиев. Он сообщил, что глава государства, проявив великодушие, и на этот раз дал противоположной стороне дополнительное время.

"На самом деле, если посмотреть на рельеф местности, на которой расположен Кельбаджар, можно было ожидать, что противоположная сторона обратится с такой просьбой. Наблюдающееся увеличение количества осадков, в частности снегопад в этих районах, затрудняет передвижение. Надо отметить, что график был утвержден заранее.

Вопреки военным преступлениям Армении, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь продемонстрировал гуманизм, ставший примером для всего мира", - сказал Имангулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)