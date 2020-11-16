Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 16 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая реализацию положений трехстороннего заявления, ряд вопросов, вытекающих из заявления, а также решение гуманитарных вопросов.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.