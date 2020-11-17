Масштабы вандализма Армении невообразимы - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Масштабы вандализма Армении невообразимы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в центре освобожденного Джебраила. Там всё сровнено с землей. Масштабы вандализма Армении невообразимы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что будут проведены капитальные восстановительные работы", - пишет помощник Президента.