Армянская ложь бессильна в сегодняшнем мире - депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне, покидающие наши оккупированные территории, притворяются несчастными, чтобы снова получить помощь от мирового сообщества, укрыться за чьей-то спиной.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что сегодня, в период урегулирования нагорно-карабахского конфликта, армяне, как всегда, пытаются представить себя угнетенными.

По словам депутата, лицемерие армянских националистов, склонность приписывать свои преступления другим и практика притворства несчастными хорошо известны всем.

"Почему-то армяне не хотят напомнить человечеству, что они оккупировали земли другого государства - Азербайджана. Не хотят вспоминать, что в начале 90-х азербайджанцы вышли из Кельбаджара за 10 часов, не забрав своего имущества, а армяне в течение 30 лет жили в домах людей, изгнанных с оккупированных территорий. Сегодня, когда они вынуждены уходить, армяне не хотят вспоминать, что на протяжении стольких лет они жили в домах азербайджанцев. Во время Ходжалинского геноцида мирные жители были зверски убиты в так называемом "гуманитарном коридоре", который "открыли" армяне, чтобы гражданское население якобы беспрепятственно покинуло Ходжалы. Но это была ловушка. Однако сегодня армянам созданы все условия, чтобы, забрав свои вещи, они мирно оставили чужие дома", - сказал Айдын Мирзазаде.

Депутат также отметил, что покидающие сегодня Кельбаджар армяне сжигают леса, убивают скот и разбрасывают их трупы, тем самым пытаясь распространить болезни.

Мирзазаде добавил, что мир больше не верит в фальшивые слезы этого народа, потому что осознал террористическую сущность армянских националистов.

"Неслучайно, что преступления, совершенные армянами, покидающими Кельбаджар, разоблачаются иностранными журналистами и распространяются во всех мировых СМИ. Сегодня, наконец, правит правда, армянская ложь бессильна в сегодняшнем мире", - добавил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)