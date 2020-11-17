Сплочение народа вокруг своего лидера - это ключ ко всем победам - депутат

БАКУ /Trend/ - Поездка Президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории страны является наглядным примером привязанности главы государства к Родине и народу.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

"Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев отправился в Физули и Джебраил и лично ознакомился там с ситуацией, на месте оценил сложившиеся условия. Это крайне важно с морально-психологической точки зрения. Эта поездка Президента Ильхама Алиева, архитектора нашей победы, еще больше воодушевила людей. По сути, данный факт - яркий пример привязанности главы государства к народу, Родине", - сказал он.

Депутат отметил, что последние события еще раз показывают, что сплочение народа вокруг своего лидера - очень важный фактор: "Это ключ ко всем победам, предвестник, гарант счастливого будущего. Да здравствует победоносный Верховный главнокомандующий. Карабах - это Азербайджан!".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)