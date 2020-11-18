МККК навестил Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета красного креста (МККК) навестили взятых в заложники вооруженными силами Армении азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как сообщила в среду Trend глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, организация, в соответствии со своим мандатом, в октябре и ноябре посетила задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта.

"Во время посещения сотрудники Комитета провели мониторинги в связи с условиями содержания задержанных, их состоянием и другими вопросами, члены их семей были проинформированы об их состоянии", - сказала Гусейнова.

Отметим, что в июле 2014 года, в ходе проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кяльбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все они намеревались посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)