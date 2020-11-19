Глава МИД Ирана совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 23-24 ноября совершит визит в Россию и Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По словам Хатибзаде, глава МИД Ирана проведет переговоры по Карабаху, недавним региональным процессам и двусторонним отношениям.