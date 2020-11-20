Азербайджанский депутат призвал Францию к объективности

БАКУ /Trend/ - Франция как страна, являющаяся постоянным членом СБ ООН, несет ответственность за сохранение международного мира и безопасности.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ Франция вместо объективной позиции в карабахском конфликте продемонстрировала позицию, которая идет вразрез с нормами и принципами международного права.

"Я осуждаю и выражаю свое возмущение необъективной и предвзятой позицией Франции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Призываю французскую сторону к объективности, потому что позиция, занятая этой страной по конфликту, в ходе которого были нарушены права более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев - крайне предвзятый шаг", - сказал Гянджалиев.

Выражаю возмущение за необъективную и предвзятую позицию Франции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )