Партия "Ени Азербайджан" - источник вдохновения и наших успехов - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов поделился публикацией на своей странице в Facebook по случаю 28-летия учреждения ПЕА, передает в пятницу Trend.

"21 ноября будет 28 лет со дня создания партии "Ени Азербайджан" под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Партия "Ени Азербайджан" была создана в самый неспокойный период независимости нашей страны, в те дни, когда наши земли были оккупированы армянскими захватчиками. Наша партия отмечает 28-летие своего основания в самый славный момент истории нашей страны - в период освобождения оккупированных земель. Наверняка, эта годовщина станет самой яркой и памятной для нашей партии. Как основатель нашей партии, общенациональный лидер Гейдар Алиев, спас Азербайджан, когда в стране бушевал тотальный кризис в начале 1990-х годов, построив сильное независимое азербайджанское государство, так и его достойный преемник Президент Ильхам Алиев спас страну от 30-летней оккупации её земель. Партия "Ени Азербайджан" - это веха славной истории Азербайджана, источник вдохновения и наших грандиозных успехов. Самые славные моменты, величайшие успехи и исторические победы в жизни современного Азербайджана связаны с именами его лидеров Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Превращение Азербайджана, зажатого в тисках тяжелого кризиса в начале 1990-х годов, в процветающее молодое государство, из побежденной страны в победоносную, является поразительным развитием истории, которую мы сегодня переживаем.

Партия "Ени Азербайджан" может и должна считаться организацией с изумительной политической судьбой. Всё прогрессивное и вызывающее гордость, начиная с того, что она стала правящей партией всего через шесть месяцев после своего создания, до величайших успехов и достижений в жизни Азербайджана, стало возможным благодаря двум гениальным личностям, руководившим партией, - Гейдару Алиеву и Ильхаму Алиеву. Особое место среди самых славных событий в истории и судьбе нашего народа занимает освобождение родного Карабаха после 30 лет оккупации. Освобождение наших земель знаменует начало качественно нового этапа в жизни нашей страны. Это будет этап новых возможностей, новых успехов, новых вершин.

В очередную годовщину создания партии "Ени Азербайджан" я, с большим уважением, чту светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева. Сердечно поздравляю председателя партии "Ени Азербайджан", Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с этим знаменательным днем ​​и исторической победой. Я также поздравляю всех членов нашей партии с 28-й годовщиной создания партии "Ени Азербайджан" и историческими победами", - говорится в публикации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)