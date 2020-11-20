Французская Le Monde пишет об освобождении от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агдам - ​​один из трех районов, подлежащих возвращению Азербайджану, уже находится под контролем этой страны. Агдам находился под контролем вооруженных сил Армении почти тридцать лет. Согласно заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдам.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной во французской газете Le Monde.

В статье отмечается, что после шести недель боев Азербайджан освободил свои территории. Отмечается, что некоторые из этих районов были освобождены силой оружия, а возвращение трех - Агдама, Кельбаджара и Лачына, осуществляется в соответствии с подписанным Заявлением. В статье подчеркивается, что армяне, уходя из Агдама, подожгли и его. Отмечается, что армяне сожгли дома и оставили после себя одни руины.

В статье говорится, что во время войны 1990-х годов население Азербайджана было вынуждено покинуть эти территории. Армения заселила эти территории армянами.

Также в статье упоминается о поездке Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные территории.

(Текст: Турал Гараджаев)