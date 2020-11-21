Израильский министр направила письмо председателю Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой

БАКУ /Trend/ - Министр по вопросам диаспоры Государства Израиль Омер Янкелевич направила письмо председателю Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуаду Мурадову.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет, в письме подчеркивается, что Азербайджан является значимым партнером Израиля, а также отмечается незаменимая роль еврейской общины Азербайджана и азербайджанской общины Израиля в укреплении связей между двумя странами.

Омер Янкелевич особо отметила важность укрепления межведомственного сотрудничества с целью сохранения высокого уровня отношений между двумя странами и связей между общинами народов стран. Она отметила важность и незаменимую роль состоявшейся онлайн-встречи с председателем Госкомитета Азербайджана в укреплении связей между двумя общинами.

Израильский министр также выразила желание посетить Азербайджан в ближайшем будущем.