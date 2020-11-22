Главы международных организаций находятся в Физулинском районе - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева организован визит аккредитованных в стране послов зарубежных стран, руководителей международных организаций, дипломатов и военных атташе в освобожденный от оккупации Физулинский район.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в Физули находится более 120 дипломатов.