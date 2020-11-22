Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 22 ноября 2020 14:38 (UTC+04:00)
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 22 ноября представители дипломатического корпуса в Азербайджане, в том числе послы, военные атташе, а также руководители представительств международных организаций в стране, совершили поездку в освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Физули.

Как сообщает в воскресенье Trend, цель поездки – ознакомление дипломатов и военных атташе с варварством, совершенным армянскими вооруженными силами в городе Физули, последствиями их преступлений.

Дипломатов и военных атташе сопровождали помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.

Дипломаты ознакомились с тяжелыми последствиями военных преступлений, совершенных Арменией в городе Физули. Они воочию увидели последствия вандализма, который совершался армянами в Физули на протяжении 27 лет.

Было отмечено, что армяне варварски уничтожили населенные пункты, кладбища, исторические, памятники культуры в Физули.

В результате варварских действий армянских оккупантов в Физули - одном из самых развитых в свое время городов Азербайджана - не осталось ни одного целого здания. Все разрушено, разграблено.

Армянский вандализм не обошел стороной также памятники истории, культуры и архитектуры, древние курганы и пещеры, а также усыпальницы и надгробья в районе. Все это разрушено, сровнено с землей.

Было особо отмечено, что благодаря героизму доблестной азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, тоске по родному краю жителей Физулинского района спустя 27 лет был положен конец.

Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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