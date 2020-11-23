В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор компании ITE Group Великобритании Эдвард Строон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

От всего сердца поздравляю Вас с грандиозной победой Азербайджана в борьбе за освобождение своих земель. Замечательно стать свидетелем этого исторического военного достижения, завоеванного за очень короткое время благодаря Вашему мудрому руководству, а также Азербайджанской армии, известной сегодня во всем мире своим профессионализмом и храбростью, после долгих лет оккупации и трагических событий, произошедших в начале 1990-х годов.

Сейчас я хотел бы быть в Баку. Я с большим удовольствием наблюдал, как Вы уверенно и мудро излагали справедливую позицию Азербайджана в своих интервью влиятельным мировым СМИ. Уверен, что предоставленные Вами в интервью убедительные факты изменили глобальное общественное мнение в Вашу пользу и способствовали великой победе Вашей страны в дипломатической плоскости.

Я с нетерпением жду того дня, когда вернусь в Баку, встречусь там со своими друзьями и коллегами и поздравлю их. Я прекрасно знаю, что эта победа является постоянным источником гордости и вдохновения как для них, так и для всех граждан Азербайджана. Я знаю, что наша команда в Баку гордится своей работой по организации выставки ADEX, и верю, что она внесла хоть небольшой вклад в формирование современной армии, готовой отвечать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке.

Я с большой гордостью ношу орден "Достлуг", который Вы лично мне вручили, и еще раз поздравляю всех граждан Азербайджана. Выражаю признательность Вашему превосходительству за возможность встретиться с Вами и Первым вице-президентом Вашей страны во время Вашего ознакомления с выставкой ADEX, еще раз поздравляю Вас в эти счастливые моменты с тем, что Вы пишите новую историю", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Международной демократической молодежной организации Bosnia International, функционирующей в германском городе Франкфурт Эрнад Дени Чомага направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

От имени боснийской диаспоры поздравляю Вас с восстановлением суверенитета в Карабахе.

Народ Боснии хорошо понимает положение азербайджанского народа и пережил аналогичные трудности. Мы рады видеть победу Азербайджана как торжество справедливости. Это еще раз доказало нам, что если сам народ не будет стремиться к свободе, никто за него этого не сделает.

Мы желаем, чтобы азан вечно звучал из мечетей Шуши и Агдама, а также, чтобы братство народов Боснии и Азербайджана было вечным", - говорится в поздравительном письме.