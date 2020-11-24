Кяманча в День сурка…

Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова

В юности очень любила перечитывать книгу воспоминаний маршала Г.К.Жукова, можно сказать, она была настольной книгой. Меня интересовали не только мемуары, но и сопровождающие их фотографии. Одна из них врезалась в память, также как и надпись, сделанная под ней – "Они все-таки прошлись по Москве…" Речь шла о марше пленных немцев по Садовому кольцу столицы в 44 году…Уже будучи взрослой, полюбила военную документальную хронику, и кадры с этим шествием увидела можно сказать вживую…

Иначе этот марш еще называли Парад побежденных или Большой вальс. Почему вальс, спросите вы? А шли эти немцы под музыку из любимого фильма Сталина… Сейчас вспомнилось об этом не без причины. Армяне обещали на случай начала войны, войти в Баку… Ну что ж - вот-вот в Баку в скором времени прибудет трофей, еще какой трофей - целый эшелон захваченной боевой техники армянской армии…Интересно, увидев эти кадры (а их обязательно покажут по TV ), Пашинян&CO вспомнят ту музыку, под которую они в моей Шуше продемонстрировали свои танцы? Свои грязные танцы… Какие мысли обуревают их, заполняют их воспаленный мозг? Какие планы они строят на перспективу? Осознают ли, что исход войны был предрешен, ведь то, что они окажутся повержены – было слишком очевидно… Я снова перечитываю пьесу «Кяманча» моего любимого Джалила Мамедкулизаде. Она была написана ровно сто лет назад, в 1920 году, и не где-нибудь, а в Шуше - самой горячей точке разбушевавшегося уже тогда конфликта…Основу произведения автора-гуманиста составляет его нерушимая вера в то, что добро и справедливость все-таки возьмут верх над невежеством и враждой.

Целая пропасть разделяет двух героев пьесы – азербайджанца юзбаши и армянина музыканта. Как же много смертей, обид и непонимания между ними… - возможно ли примирение? С горечью и болью осуждает писатель эту вражду, и помогают ему это воплотить не два сражающихся героя пьесы, которые на первый взгляд кажутся ключевыми фигурами, а кяманча… Кяманча не просто музыкальный инструмент в руках музыканта армянина, а совершенно самостоятельный образ, которому суждено сыграть главную роль в благополучной развязке. Именно Кяманча и явилась выразителем высоконравственных идеалов писателя…Красота спасает мир - так это видел Джалил Мамедкулизаде…Но тут у меня появляется вопрос - увидел бы он финал своего потрясающего по глубине драматизма произведения таким же, доживи до наших дней?

Захотел бы дать возможность герою- азербайджанцу послушать игру на кяманче своего врага-армянина перед смертью, и, проникнувшись красотой игры, даровать ему жизнь, отпустив его? Прошло ровно сто лет. За этот век очень много невинной крови пролилось. Много ненависти и злости обрушилось на наши головы. Обиды и негодование - все легло нам на душу. Слишком грязные игры и слишком грязные танцы мы наблюдали. Под силу ли Кяманче, которую должны взять в руки армяне, вырвать их из оков сатаны и спасти и на этот раз такой хрупкий мир? Сможет ли Кяманча вывести наших соседей из этого Дня сурка, куда они сами себя загнали…