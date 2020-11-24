Президент Ильхам Алиев: Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский район без единого выстрела

БАКУ /Trend/ - Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кяльбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела и шехида.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«20 ноября освобождены город Агдам и часть Агдамского района, находившаяся под оккупацией. Я поздравил азербайджанский народ, агдамцев по этому случаю. Сегодня я нахожусь здесь, в городе Агдам. Я посетил агдамскую мечеть, поднял государственный флаг Азербайджана. Мы вернулись в Агдам. Еще раз хочу поздравить всех агдамцев с этим историческим событием. Знаю, что агдамцы на протяжении долгих лет с нетерпением ждали этого дня. И в период оккупации – на протяжении почти 30 лет, а также во время второй Карабахской войны, Отечественной войны они ждали, когда Агдам будет освобожден от оккупации. Мы с честью выполнили свою историческую миссию, освободили от врага оккупированные земли. Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кяльбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела и шехида», - сказал глава государства.