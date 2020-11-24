Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами

БАКУ /Trend/ - Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Мы провели большую работу в международной плоскости, в своих выступлениях я достаточно подробно информировал народ об этом. Сегодня, когда война закончилась, и даже в период войны весь мир, весь азербайджанский народ увидели, какое большое значение это имело. Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами. Мы добились принятия во всех международных организациях справедливых постановлений и резолюций, признающих, отражающих международное право. В 1993 году были приняты 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Но после этого, добившись принятия резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, резолюций Организации исламского сотрудничества, постановлений и резолюций Движения неприсоединения, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, мы создали очень прочную правовую базу для урегулирования конфликта. С 2003 года по сегодняшний день были предприняты все эти необходимые действия, и мы одержали победу в политической плоскости. В то же время в документе «Приоритеты партнерства», парафированном два года назад между Европейским Союзом и Азербайджаном, также открыто выражена поддержка суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности наших границ. Это – наш большой успех, потому что мы не могли добиться этого на протяжении многих лет. Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его именем. Некоторые международные организации не желали указывать в документах, принятых в связи с оккупацией, кто является захватчиком. Даже в 4 резолюциях Совета Безопасности ООН Армения не была указана как государство-оккупант. Там было написано «армянские силы»», - сказал Президент Ильхам Алиев.